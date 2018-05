In Sicilia sarà Estate Diffusa

Tutto pronto per l’Estate Diffusa: l’evento estivo più importante del calendario di Sicilia Ospitalità Diffusa.

Dopo il successo della Primavera Diffusa, riuscita grazie alla collaborazione di tutti i Welcome Point presenti nelle destinazioni della Sicilia Barocca, Sicilia Ospitalità Diffusa lancia una nuova festa per inaugurare la stagione più calda dell’anno. L’Estate!

“Sarà una festa che celebra l’avvio della stagione più attesa dell'anno, la destinazione Sicilia, il suo territorio e la sua gente”- afferma Ezio Occhipinti, ideatore del sistema di Ospitalità Diffusa nell’Isola-”

Con la complicità delle favorevoli previsioni meteo e in concomitanza con il solstizio d’estate, la festa si estenderà da giovedì 21 a domenica 24 giugno. Quattro giorni nel segno dell’accoglienza, autentica e non convenzionale allo stesso tempo, quella che oggi fa la differenza tra gli operatori turistici. Ma sopratutto all’insegna della condivisione e della collaborazione tra i vari Welcome Point del sistema di Ospitalità Diffusa presente nel sud est della Sicilia. Esperienze a stretto contatto con la bellezza del territorio, al mare, in campagna e nei centri storici.

Elemento imprenscindibile è il sole, protagonista dell’estate e, non a caso, simbolo attorno al quale si sviluppa tutta la comunicazione grafica di Sicilia Ospitalità Diffusa. Un sole stilizzato che si “apre” simbolicamente al territorio. Un sole che identifica una comunità, la sua gente, in un unico sistema. Semplice e inconfondibile.

Guarda il programma completo di Estate Diffusa.