Variazioni enigmatiche, al teatro Perracchio di Ragusa

Ragusa - Si conclude il 23 maggio prossimo al Teatro “Marcello Perracchio” di via Ettore Fieramosca la serie di appuntamenti denominati “Mercoledì, il teatro” promosso dal Centro Teatro Studi con il patrocinio del Comune di Ragusa

In scena, con apertura sipario alle ore 21, “Variazioni Enigmatiche” di Eric Emmanuel Schmitt con Giovanni Arezzo e Massimo Leggio. La regia è di Franco Giorgio con la produzione del Centro Teatro Studi.

Variazioni enigmatiche è una storia d'amore. Una storia che esplora l'intimo dell'animo umano. Ma anche una storia di menzogne e di verità, di doppiezze, di sentimenti celati, di amori che la crudezza della vita ci sottrae, di speranza che altri rapporti possano crearsi.

La pièce teatrale si snoda sotto forma d'intervista. Un giornalista, Erik Larsen, incontra lo scrittore premio Nobel Abel Znorko.

Ma l'intervista è solo un pretesto per scoprire i veri motivi che hanno spinto Znorko a pubblicare un romanzo epistolare di enorme successo, L'amore inconfessato. Nell'intenso dialogo fra i due protagonisti verranno in superficie diverse verità, ma ognuno di essi cercherà in tutti i modi di non svelare all'altro il suo “segreto”.