Una piattaforma per disabili al duomo di San Giorgio a Ibla

Ragusa - Alle 18,15 di domani, martedì 22 maggio, a Ragusa Ibla, verrà inaugurata la piattaforma elevatrice per l'accesso al Duomo di San Giorgio da parte dei disabili che è stata realizzata dal Comune presso l'accesso laterale della Chiesa in via Capitano Bocchieri.

Il progetto, redatto dall'ing. Salvatore Cilia ed dall'arch. Laura Baragiola, che ha comportato una spesa complessiva pari a € 57.000 è stato eseguito dalle imprese “La Maestranza s.r.l. ed IM.EL. che ha curato rispettivamente la realizzazione, in via Capitano Bocchieri, del vano per la piattaforma che dal piano strada porta all'interno del Duomo di San Giorgio e della fornitura e del montaggio della piattaforma stessa.

Alla cerimonia inaugurale interverranno il sindaco Federico Piccitto, il Vice sindaco con delega ai centri storici Massimo Iannucci, il Parroco del Duomo di San Giorgio Pietro Floridia, i professionisti esterni ed i tecnici comunali che hanno curato l'intervento.