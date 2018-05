La vecchietta che è rimasta chiusa al cimitero di Comiso. VIDEO

Comiso - Un'anziana visitatrice del cimitero di Comiso (pare che ogni giorno si rechi al Campo Santo per visitare i suoi cari defunti), è rimasta chiusa al cimitero perchè ha sforato l'orario di chiusura. Il video è diventato virale anche su facebook ed è stato pubblicato su youtube da un utente ma noi lo abbiamo ripubblicato rendendo irriconoscibili i protagonisti della vicenda.

Nel video si vede la signora chiamare alcuni familiari per far tornare indietro un dipendente comunale che quel giorno è stato chiamato a chiudere per farsi riaprire, così, i cancelli. Le parolacce e gli insulti si sprecano, sia da parte della signora che da parte del custode.

L'episodio si è verificato sabato pomeriggio e pare che a carico del dipende sia stato avviato un provvedimento disciplinare, non tanto per la dimenticanza, quando per il linguaggio usato nei confronti della signora.

Come siano andati i fatti, per la verità, è difficile dirlo: non si sa, infatti, se la signora non abbia sentito la sirena di chiusura o se si sia intrattenuta deliberatamente oltre l'orario di chiusura.