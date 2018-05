Dacia Maraini, appuntamento a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Lunedì 4 giugno alle ore 18:00 la celebre scrittrice Dacia Maraini sarà ospite del circolo di conversazione di Chiaramonte Gulfi, presieduto da Luisa Fontanella. Dacia Maraini, in questa occasione, presenterà il suo nuovo romanzo intitolato "Tre donne".

Al centro del romanzo edito da Rizzoli, appunto, la storia di tre donne: una nonna, ex attrice riciclatasi in "donna delle punture" a domicilio, una madre casalinga tuttofare e, insieme, traduttrice e sognatrice, e una figlia diciassettenne come oggi sono molte figlie e nipoti della medesima età, e cioè egoiste, ribelli, tatuate, non tanto gentili in famiglia ma infinitamente fragili.

La storia di tre generazioni di donne, insomma, che si intersecano fra di loro e, come recita il sottotitolo "una storia di amore e disamore". Amore è comunque il tema centrale: desiderio, bisogno, fame, mancanza o nostalgia.