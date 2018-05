Le novità editoriali di Baglieri Editrice

Vittoria - Continuano le novità editoriali di questo 2018. Il mese di maggio ci regala 2 uscite speciali: Mollichina e altre storie di Annalisa Di Gennaro, e Lives in the wind. Vite nel vento di Maria Giovanna Baglieri. Ancora una volta le due anime della casa editrice si incontrano e si incrociano.

Mollichina e altre storie,interamente dedicato ai piccoli lettori, è già il secondo edito di Annalisa Di Gennaro e sarà presentato a Vittoria il 28 maggio 2018 alle ore 18.00 presso la libreria Mangiolibri. Un libro-gioco, dalle illustrazioni ricche di colori e dai testi, come abitudine di Annalisa, piene di significato e di un senso educativo.

A gestire l'incontro saranno l'autrice e l'editrice insieme, in uno scambio dialogico che coinvolgerà grandi e piccini.

Lives in the wind è invece il libro-debutto di Maria Giovanna Baglieri, ex preside dell'Istituto Comprensivo "Pappalardo" di Vittoria, dove si terrà la presentazione ufficiale dell'opera giorno 29 maggio 2018 alle ore 18.00.

Un'opera che racconta la storia vera di un uomo acatese e una donna triestina degli anni Quaranta. Una storia sferzata dai venti della Grande Storia e di un destino beffardo.

Aprirà l'evento l'attuale preside, la prof.ssa Daniela Amarù. Seguiranno gli interventi della prof.ssa Amalia Iannicelli, dell'autrice, della prof.ssa Michela Tricomi che ha corredato ogni capitolo con le sue preziose tele, oltre ad aver concesso l'uso dell'immagine di copertina. Sarà presente l'editrice.

Durante l'evento saranno letti brani dell'opera a cura della prof.ssa e attrice Eugenia Lombardo.