Roy Paci e Carmine Ioanna a Vittoria

Vittoria - Roy Paci (Tromba, Filicorno) e Carmine Ioanna (Fisarmonica) a Vittoria, domenica 27 maggio.

Il noto trombettista e cantante Roy Paci incontra Carmine Ioanna.

È un cammino intorno alle musiche del mondo, un dialogo franco e sincero tra di loro e con il pubblico, in un repertorio di brani originali, cover e ampi tratti di completa Improvvisazione a tinte jazz.

Uno scambio continuo di emozioni in cui l'ascoltatore viene preso per mano e condotto in questo avventuroso viaggio alternando gioia e malinconia, impeto e rarefazione, un viaggio di cui non si conosce il percorso, ma soltanto la meta, per lunghi tratti si respirerà tutti insieme fino a sfociare nel liberatorio abbraccio collettivo. I due sono andati in scena a Santa Fiora in Toscana suscitando stupore tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori.

Info biglietteria: Ag. Viaggi Il Grande Volo - P.zza del Popolo Vittoria

€15 intero - €10 under26