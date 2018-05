Il sindaco di Noto a Uno Mattina

Noto - Il sindaco Corrado Bonfanti domani sarà ospite di Unomattina, format televisivo che va in onda ogni giorno su Rai 1, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. La trasmissione in programma domani sarà uno speciale dedicato alla Sicilia nel giorno in cui ricorrono 26 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.

Non solo ricordi tristi, però. La trasmissione in diretta realizzata dalla Rai mostrerà il volto bello della Sicilia attraverso il racconto di una città come Noto, sempre più punto di riferimento per il turismo di qualità, capitale indiscussa del Barocco e capofila di straordinari beni presenti nel Val di Noto, Patrimonio dell’Umanità e iscritti nella World Heritage List Unesco. Una città che attrare e riesce a creare le condizioni per valorizzare i propri giovani.