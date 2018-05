Giuseppe Privitera nuovo assessore Comune di Pozzallo

Pozzallo - Il Sindaco di Pozzallo, dott. Roberto Ammatuna, ha nominato il nuovo Assessore al Turismo, in sostituzione del dimissionario Giorgio Scarso. Si tratta del dr. Giuseppe Privitera, funzionario direttivo del Servizio Turistico Regionale di Ragusa e giornalista pubblicista, già consulente per la comunicazione nella precedente sindacatura Ammatuna e addetto stampa durante i suoi mandati da deputato regionale.

Il nuovo Assessore avrà le deleghe al Turismo, alla Cultura, allo Spettacolo, alle Attività Produttive ed alla Programmazione dei Fondi europei. “Intendo ringraziare l’Assessore Scarso per l’impegno che ha sempre profuso nel suo ruolo e per i risultati ottenuti – afferma il sindaco Ammatuna - e sono convinto che Peppe Privitera saprà interpretare al meglio le linee guida che questa amministrazione si è data in tema di turismo e sviluppo del territorio”.