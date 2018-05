Marina di Ragusa, l'ordinanza per la fruizione della spiaggia

Ragusa - Emanata in data odierna l'ordinanza sindacale n. 309 che regolamenta per la stagione balneare Bandiera Blu 2018, il cui periodo è stato fissato con apposita determina dirigenziale dal 30 giugno al 16 settembre prossimo, le modalità di fruizione ed utilizzo della spiagge di Marina di Ragusa comprendenti quelle libere ricadenti nel tratto di costa tra la spiaggia denominata “Mancina” e la spiaggia del Lungomare Andrea Doria, confinante il lido “Baia del Sole”.



Con detta ordinanza si impone ai fruitori della spiaggia Bandiera Blu 2018 di mantenere buone norme comportamentali al fine di garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro dei luoghi, il rispetto dell'ambiente ed assicurare la serena fruizione delle spiagge. Vietata altresì la balneazione nelle zone di spiaggia adibite a corridoi di lancio opportunamente segnalati, di alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, lasciare in sosta o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e sostare con veicoli a motore sulla spiaggia senza autorizzazione.



Vietato inoltre, dalle ore 20 alle ore 8, lasciare sulle spiagge ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature, campeggiarvi e pernottarvi. Tra i divieti contemplati nella predetta ordinanza anche quello di praticare giochi ( pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce) che per le loro caratteristiche possono provocare molestia o danni fisici ai bagnanti;, detti giochi potranno essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

Vietato anche condurre e far permanere sulle spiaggia qualsiasi tipo di animali anche se munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile adibite al servizio di salvataggio ed a quelle adibite alla giuda dei non vedenti.

Ombrelloni, sdraio, sedie teli non potranno inoltre essere sistemati sulla spiaggia a meno di 5 mt lineari dalla battigia. Tale zona è destinata infatti al libero transito dei bagnanti.



I rifiuti non dovranno essere abbandonati sulla spiaggia ed andranno conferiti e sistemati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Vietato infine anche cucinare ed utilizzare in spiaggia fornelli, bombole di gas nonché accendere fuochi.

Nella predetta ordinanza si rivolge l'invito ad osservare quanto disposto e di segnalare al Comando della Polizia Municipale ed agli operatori del servizio Mare Sicuro eventuali infrazioni la cui inosservanza comporterà l'applicazione di una sanziona amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.