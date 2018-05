Sul MinaMazzini Official YouTube le cover di giovani nuovi talenti

Sul Mina Mazzini Official You Tube, cercano e trovano spazio i talenti. Il Mina Mazzini Official YouTube continua ad accogliere talenti che hanno inviato in redazione le loro cover che, dopo una scrupolosa selezione, hanno trovato e troveranno un loro posto nella playlist MAEBA-MANIA creata apposta per ospitarle. Oggi, martedì 22 maggio si completa la trilogia di Troppe Note. Dopo la cover del vocalist Kavour e il Kavour Quintet, che hanno inaugurato la rassegna, e quella dei pescaresi Patrizio Santo, giovanissimo cantautore, e Francesco Altobelli arrangiatore e produttore, è la volta di un giovane cantautore barese che ne presenta una sua personalissima versione.

Lui si chiama Molla, e si è presentato come “un cantautore con una lunga folta barba rossa, due orecchini da pirata, cresciuto a pane e musica italiana e l’unico rammarico di non aver vissuto il periodo di Mina in tv o per poterla sentire in un concerto tutto suo. Ma la musica ha un potere enorme e quindi alla fine vince sempre quella, e quella c’è ed è meravigliosa!”.

E che musica sia! Tra le altre molte cover inviate, sono già state selezionate anche versioni dell’hit Volevo Scriverti Da Tanto, di Al Di Là Del Fiume e del bellissimo Ti Meriti l’Inferno. Troppe Note, di Viola e Franco Serafini, al momento sembra il più frequentato e riproposto da giovani cantanti , nuovi talenti e cover band che attingono a MAEBA perché, scrivono presentandosi, hanno tutti come riferimento Mina.