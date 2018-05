Modica, i 102 anni di Giovanni Colombo

Modica - E’ nato il 21 maggio del 1916 a Modica. E nella Città della Contea ha sempre vissuto serenamente, senza eccessi e senza particolari scossoni. Parliamo di Giovanni Colombo, uno dei cittadini più anziani di Modica, che ieri ha spento ben 102 candeline sulla torta di compleanno. Circondato dall’affetto dei due figli e di tutta la famiglia, nonno Giovanni ha ricevuto anche la visita del Sindaco, Ignazio Abbate. “Ho trovato un arzillo ultra centenario ben voluto da tutti.

E’ una specie di mascotte della casa di riposo dove risiede, visto che è il più “grande” tra tutti gli ospiti della struttura. Non gli manca mai una parola di conforto o una battuta per i suoi “coinquilini” e per tutti gli invitati alla festa. E’ davvero un piacere poter partecipare a feste così importanti e significative anche perché ho notato che sempre più modicani riescono a tagliare un traguardo così significativo e sempre di più in maniera lucida e consapevole”.