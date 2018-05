Ragusa, un bando per collaborare con le associazioni di volontariato

Ragusa - Il Comune di Ragusa - Corpo di Polizia Municipale - rende noto che sul sito istituzionale del Comune, nell'apposito link dedicato ai bandi di gara, è stato pubblicato l'avviso pubblico attraverso il quale si intende stipulare patto di collaborazione con Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di ausilio al personale di P.M. in occasione della stagione estiva da impiegare a Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e Castello di Donnafugata ed, in generale, per le manifestazioni organizzate dall’Ente.

L'Istanza si partecipazione, redatta su apposito modello pubblicato in allegato all'avviso stesso, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 10 del 1° giugno prossimo.