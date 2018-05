Un pedagogista che cura il bambino facendo massaggi alla madre. VIDEO

Siracusa - Un pedagogista che cura i disturbi del linguaggio di un bambino facendo dei massaggi erotici alla madre. E' quanto denunciato in un servizio de Le Iene, andato in onda su Italia1, a cura di Ismaele La Vardera. L'uomo, un professionista di Siracusa, è stato ripreso dalle telecamere nascoste mentre effettuava la "cura" nei confronti della mamma di un bambino. L'uomo giustificava il tutto dicendo che la madre, per aiutare il figlio, avrebbe avuto bisogno di rilassarsi.

Ma i massaggi in questione non avevano nulla di terapeutico: alla donna, infatti, venivano massaggiati principalmente i glutei e il ventre. Una volta andato in onda ill servizio, L'Asp di Siracusa ha fatto sapere di aver preso provvedimenti disciplinari immediati, a partire dalla sospensione e dall’avvio di un’indagine interna. La donna ha anche dichiarato nel servizio che sarebbero arrivati ad una sorta di “lavanda vaginale“ e all'introduzione di oggetti non meglio identificati.



La Direzione Aziendale dell’Asp di Siracusa “esprime forte indignazione per i fatti segnalati e annuncia di avere avviato tutti gli accertamenti e provvedimenti esemplari del caso e di avere già sospeso cautelativamente dal servizio l’interessato. Solidarietà alla vittima di questo episodio che offende anche i tanti dipendenti che giornalmente lavorano con professionalità e dedizione a favore delle fasce deboli della collettività".

Per rivedere il servizio:

