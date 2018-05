Antonello Venditti, concerto a Noto

Noto - Il 12 agosto la Scalinata della Cattedrale di Noto ospiterà una data del nuovo tour di Antonello Venditti, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.

Il cantautore romano, amatissimo dal pubblico di ogni età, in estate eseguirà le sue canzoni in versione Unplugged. In ogni concerto ripercorrerà i brani di quasi 50 anni di carriera, da Grazie Roma a Notte prima degli esami.

Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 Venditti incide album che lo portano in vetta alle classifiche, come agli esordi.

"In questo mondo di ladri" del 1988 e "Benvenuti in paradiso" del 1991 arrivano a vendere circa un milione di copie.

I biglietti per il live di Noto sono in vendita su ticketone e nel circuito di prevendite abituale. È stato previsto un biglietto unico: 48,30 euro. Infoline: 0957167186.