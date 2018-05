Omaggio a Rossini in Costa Rica con la soprano Rosaria Buscemi

Scicli - Ci sarà un’artista legata a Scicli nel concerto di gala dal titolo “Homenaje a Gioacchino Rossini por el 150° aniversario de su muerte” (Omaggio a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della sua morte) organizzato nel prestigioso Teatro Nacional di San José, capitale della Costa Rica, il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica italiana, a cura dell’Ambasciata italiana dello stato centro-americano. Si tratta della soprano Rosaria Buscemi, artista nata in Francia nel 1971 da padre siciliano e madre calabrese, cresciuta artisticamente a Cosenza, ma che da dieci anni vive a Scicli per scelta di cuore.

Rosaria Buscemi si è diplomata al conservatorio di Cosenza in Canto e poi in Musica vocale da Camera con lode. Poi ha perfezionato la sua formazione con nomi importanti del panorama musicale non solo italiano, quali Renata Tebaldi, Mirella Freni, Barbara Lazotti, Amelia Felle, Irvin Gage e altri. Un curriculum, il suo, che annovera primi premi assoluti in concorsi lirici nazionali e internazionali, un’attività didattica di prim’ordine con seminari, masterclass e corsi di perfezionamento in tecnica e repertorio del canto lirico al conservatorio di Cosenza e all’Università degli Studi della Calabria; ma anche un’intensa attività concertistica che l’ha portata in tournée nei teatri di tutto il mondo, dall’Europa al Giappone, dall’India agli Stati Uniti, dal Canada all’Africa.

In particolare, nel concerto “Homenaje a Gioacchino Rossini” al Teatro Nacional di San José, la cantante lirica si esibirà in un repertorio che ripercorre le celebri melodie de “Il Barbiere di Siviglia”, “L'italiana in Algeri”, “La Cenerentola”, “Il turco in Italia”, “Il signor Bruschino”, “Tancredi” e “Les Soirées Musicales”. Ad accompagnarla sul palco del Teatro Nacional ci saranno i musicisti del Bel canto Ensemble - Ivan Nardelli, flauto; Antonio Arcuri, clarinetto; Massimo Celiberto, corno; Alessandro Vuono, piano – con i quali dal 2010 Rosaria Buscemi porta l’eccellenza della musica classica italiana nel mondo su invito di ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura e istituzioni estere.