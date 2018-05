Il pianista bulgaro Ivo Kaltchev in concerto a Scicli

Scicli - Il solidissimo e fantasioso pianista bulgaro Ivo Kaltchev, oramai naturalizzato statunitense e titolare di cattedra di pianoforte presso la Catholic University di Washington D.C, si esibirà a palazzo Spadaro sabato 26 Maggio a partire dalle ore 20.00.

Kaltchev presenterà un programma formato da miniature musicali che spaziano dalla musica Impressionistica Francese con una fantastica selezione degli ammalianti preludi di Debussy, alla musica americana con i 3 preludi di George Gershwin, sintesi di carica ritmica e affascinanti armonie per concludere con la musica russa con i sempre coinvolgenti Quadri di una esposizione del sovversivo Mussorgsky. Programma ampio e complesso allieterà il pubblico durante la serata. Come sempre a Palazzo Spadaro e come sempre ingresso gratuito.