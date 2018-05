E' una ragazza ad aver travolto e ucciso Rosario e Olga. E' ai domiciliari

Modica - E' una ragazza, K.P., di Modica, ad aver travolto e ucciso, a bordo della sua Ford Fiesta, Olga e Rosario Gennuso, la coppia modicana morta ieri sera intorno alle 21 in contrada Mista Trebalate. La pirata della strada prima ha omesso il soccorso delle vittime e dopo si è costituita in commissariato a Modica, dove è stata interrogata tutta la notte. L'imputazione per lei è di omicidio stradale plurimo. L'autorità giudiziaria ha disposto per lei gli arresti domiciliari.