Vittoria: evasore totale, sequestrata barca di 10 metri

Ragusa - La Guardia di Finanza ha scoperto un evasore totale, L.G. 54 anni, di Vittoria, titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di ortaggi e frutta, il quale, nelle sole annualità dal 2012 al 2013, ha evaso circa 300 mila euro di imposte.

In particolare,ha omesso dichiarazione di fatturato attivo per circa 1,2 milioni di euro, da cui è scaturita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa per la violazione dell’art. 5 D.lgs. 74/2000 (“omessa presentazione”).

L’Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di denaro, beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’indagato, fino alla concorrenza dell’ammontare della frode.

Pertanto le fiamme gialle hanno dato esecuzione al predetto provvedimento, sequestrando 4 beni immobili ubicati nel comune di Vittoria e un natante in uso all’indagato di 10 metri di lunghezza ormeggiato presso il porto di Scoglitti.