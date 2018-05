Muraglie perde la maggioranza in consiglio

Ispica - L'amministrazione Muraglie non ha più la maggioranza in consiglio comunale. L'ultimo consiglio comunale ha sancito definitivamente la fine di una esperienza amministrativa. L'uscita dalla maggioranza dell'ex vicesindaco Barone con l'ex assessore Corallo, la dichiarazione di indipendenza dell'ex capogruppo di Libertà e buon governo Matilde Sessa e dell'ex capogruppo di Ispica Punto e a Capo Giovanni Muraglie fa sì che l'amministraziome Muraglie non abbia la maggiiranza politica. A tutto questo si aggiunge il comunicato del Consigliere Giovanni Gambuzza che a nome del PD, sfiduciando ancor prima dell'insediamento il neo assessore Moncada, fa sì che l'amministrazione Muraglie si regge con soli 7 consiglieri comunali. A questo punto i proclami del capogruppo Stornello, ascoltati solo da se stesso, negano i fatti. Unico consiglio per il bene della città che questa esperienza politica, la peggiore degli ultimi 30 anni, si concluda e si ritorni al voto dando agli ispicesi il diritto di riappropriarsi del proprio destino.