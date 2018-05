Istituto Curcio Ispica: successo per il campionato di baskin

Ispica - Nei giorni scorsi si è tenuto ad Avola il primo torneo di Baskin, che ha visto coinvolti alunni di diverse scuole, tra cui anche quelli dell’Istituto Curcio di Ispica. Di quest’ultima scuola hanno partecipato alunni normodotati e diversamente-abili, che guidati dal prof. Monaco e dal prof Vaccarella ed affiancati dai rispettivi insegnanti di sostegno, sono stati coinvolti in una vera e propria esperienza di inclusione, in cui risultano valorizzate le potenzialità di ciascuno e come dice un’alunna Aurora Cocuzza “ Sono state annullate le differenze, per la prima volta mi sono sentita uguale agli altri ; mi sono addentrata nel mio ruolo, con l’emozione di chi sa che come gli altri deve dare il proprio contributo per far vincere la squadra di appartenenza.”

A fare da sfondo a questo torneo, sono stati i sorrisi che hanno allietato questi ragazzi, una sana competizione tra le squadre, una grande opportunità di socializzazione, con la finalità didattica sottesa di avviarli al rispetto delle regole e alla valorizzazione della diversità. Ci si auspica che questo progetto possa continuare anche negli anni successivi.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal l Preside prof. Maurizio Franzò e dal coordinatore dei docenti di sostegno prof. Salvatore Modica per ribadire le la finalità inclusive della scuola, cercando di valorizzare tutti gli alunni compresi i diversamente-abili, che diventano “un’opportunità educativa anche per gli altri ”.