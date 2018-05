La sagra delle cassatelle di Agira. Ci saranno anche Facchinetti e Fogli

Agira - L’Associazione Culturale Promomadonie di Castelbuono sarà nuovamente a fianco dell’Amministrazione Comunale di Agira guidata dal Sindaco On. Maria Greco nell’organizzare la “2^ edizione della Sagra della Cassatella per le vie di Agira”, insieme alla Legaambiente di Agira e alle preziose partnership di Sicilia Outlet Village e Fassa Bortolo.

Cambia definitivamente la data dell’evento da ottobre a maggio, afferma l’Assessore al Turismo Dott. Nicola Cavallaro, ma non la formula vincente che ha segnato il grande successo della scorsa edizione, grazie all’attrattore principale, il dolce tipico agirino a forma di mezzaluna “La Cassatella”.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Agira ha voluto riconfermare la location del quartiere Abbazia, scegliendo due tra i migliori interpreti della canzone internazionale italiana, infatti due grandi concerti gratuiti coroneranno la “2^ edizione della Sagra della Cassatella”, sabato sera sarà la volta di due storici componenti dei POOH reduci dal Festival di Sanremo, il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in Insieme Tour , domenica sarà la volta della storica PFM Premiata Forneria Marconi reduce da una tournee in Argentina e che in passato ha collaborato con Battisti e De Andrè.

Jhonny Lagrua Presidente di Promomadonie:

“Molte le aziende presenti provenienti da tutta la Sicilia che offriranno ai visitatori un viaggio attraverso un itinerario del gusto e delle eccellenze agirine e siciliane.

Sarà inoltre possibile visitare il centro storico dal grande patrimonio culturale e paesaggistico grazie a dei bus navetta e alla disponibilità degli studenti dei Licei che faranno da “cicerone” ai visitatori.

Il programma prevede concerti, spettacoli musicali itineranti, cortei storici e sbandieratori.”

Programma:

venerdi 25 maggio 2018

ore 18:00 Inaugurazione e taglio del nastro della “2^ Sagra della Cassatella” alla presenza delle Autorità militari, civili e religiose

ore 18:30 intrattenimento del Corpo Bandistico Città di Agira

ore 20,30 Spettacolo musicale “Orchestra Spettacolo Romagna Capitale Cover Band Casadei Quintet”

Sabato 26 maggio

degustazioni prodotti tipici presso la zona FOOD

ore 11:00 e ore 17:00 Sfilata del Gruppo Folk “Fajiddi” di Enna

ore 21:00 L.go Fiera e Piazza Europa

ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI INSIEME TOUR

domenica 27 maggio 2018

degustazioni prodotti tipici presso la zona FOOD

16:00 Corteo Storico Medievale lungo le vie della Città

ore 20:30 L.go Fiera e Piazza Europa

P F M Premiata Forneria Marconi in concerto



N.B.: Il programma potrebbe subire delle variazioni.

Info: www.promomadonie.it mail: sagradellacassatella@promomadonie.it

tel. +39 0921.673856 – +39 329.4919281



Foto: Davide Modesto