Appalto strisce blu a Ragusa, sindacati chiedono intervento del Prefetto

Ragusa - La UILTuCS chiede un autorevole intervento di S.E. il Prefetto di Ragusa Dr.ssa Filippina Cocuzza per far sì che venga rispettato il Capitolato di Appalto del servizio di sosta a pagamento nel comune di Ragusa, a tutela dei lavoratori e dei cittadini utenti.

A darne notizia è il responsabile provinciale di Ragusa Angelo Gulizia, la UILTuCS il quale dichiara che nonostante abbiamo più volte denunziato al sig. Sindaco di Ragusa il mancato rispetto da parte della NAM3 ELI S.C.A.R.L del Capitolato di Appalto servizio di sosta a pagamento nel comune di Ragusa, relativamente al CCNL da applicare ai lavoratori (violazione che sta comportando nei fatti ad una pesante riduzione delle retribuzioni ai lavoratori), la mancata sostituzione e messa in funzione dei parcometri con altrettanti di nuova generazione, dotati di sistemi di pagamento ticket tali da agevolare il cittadino utente, ad oggi nulla è accaduto, continua a permanere una situazione di stallo alquanto imbarazzante.



In conclusione dichiara Gulizia, non vorremmo certamente strumentalizzare per fini politici questa vicenda, doto tra l’altro l’imminenza delle elezioni amministrative, ma riteniamo assolutamente opportuno che sia l’amministrazione e le forze politiche che hanno a cuore i problemi dei lavoratori e dei cittadini di Ragusa , intervengano prima possibile.