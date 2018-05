Auditel, Prima che la notte, su Pippo Fava, vince la serata

Roma - Prima che la notte, il film su Pippo Fava, con Fabrizio Gifuni, ha vinto la prima serata. Su Rai1 Prima che la Notte ha conquistato 3.435.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 The Wedding Date – L’Amore ha il suo Prezzo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.076.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.230.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.232.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 909.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Operazione Sottoveste ha registrato 796.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su TV8 Hell’s Kitchen Italia ha segnato l’1.2% con 280.000 spettatori mentre su Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 320.000 spettatori (1.3%).