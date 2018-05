PMI turistiche, Regione siciliana stanzia 37 milioni di euro

C’è tempo ancora sino al 7 giugno per le pmi turistiche siciliane che vogliono partecipare al bando regionale che mette a disposizione 37 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le PMI che vogliono realizzare processi di aggregazione e integrazione tra le imprese siciliane nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche. I destinatari del bando sono reti di imprese formate da almeno tre micro, piccole o medie imprese già costituite e in attività in Sicilia.

Tra le spese ammissibili ci sono organizzazioni di prodotti e pacchetti turistici; adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi: azioni di web marketing, web reputation, e-commerce; predisposizione di materiale multimediale; realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour. Ciascuna richiesta di dotazione finanziaria non potrà superare i 500 mila euro.

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it/sigadipWebPublic/initPublicController.htm?action=goTo