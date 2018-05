Incidente a Scoglitti, due feriti

Vittoria - Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 10.00, sulla ex strada provinciale 17, in territorio di Scoglitti. A scontrarsi, due auto nei pressi del bivio Zafaglione-Berdia, vicino ad un distributore di carburante Lukoil. Due i feriti, immediatamente trasportati al pronto soccorso dedl Guzzardi di Vittoria. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il personale della polizia municipale di Vittoria per i rilievi. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.

Foto: repertorio