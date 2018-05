La giornata dell'arte, a Scicli

Scicli - Il 26 maggio prossimo Scicli sarà teatro della “Giornata dell’arte”, una manifestazione organizzata dagli studenti dell’istituto Quintino Cataudella che da anni coinvolge i ragazzi della città e non so-lo. Alle ore 22.00, dopo la rappresentazione della battaglia delle Milizie, si esibiranno sul palco il gruppo musicale salentino “Ariacorte” e a seguire dj set Dj Delta.

Domenica pomeriggio, in Piazza Italia, dalle 17.00 alle 20.00 alcuni ragazzi esprimeranno la pro-pria arte disegnando, dipingendo e esibendosi in spettacoli musicali.



Il gruppo Ariacorte da oltre 20 anni si esibisce sui palcoscenici di grandi e piccole piazze d’Italia, d’Europa e del Mondo per suonare e cantare l’amore per la propria terra, con l’intento di mante-nere viva la tradizione orale e la cultura popolare del Salento. Una musica che, pur avendo radici antiche, si presenta come una reinterpretazione di moduli tipici della cultura musicale popolare in rapporto ad una espressività e ad una identità moderna ed attuale. L’armonioso intreccio di voci, supportato dalla sonorità del linguaggio degli strumenti musicali, dalla vivacità degli arrangia-menti e dalla presenza scenica di alcuni danzatori, imprime allo spettacolo del gruppo una cre-scente intensità emotiva che avvicina ad un ritmo dinamico e florido.



Dj Delta è campione italiano e finalista mondiale del Red Bull Thre3style 2016, la più spettacolare competizione tra DJs al mondo che ogni anno raduna i migliori performers di tutte le nazioni.

Dj Delta è stilisticamente poliedrico e riesce ad unire una profonda conoscenza musicale ad una tecnica avanzata di scratch e mixing. Protagonista della scena black siciliana da oltre 20 anni, ha collaborato con diversi gruppi Hip Hop nazionali e internazionali.