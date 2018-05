Roy Paci e Carmine Ioanna: esclusivo viaggio musicale a Vittoria

Vittoria - Il bravissimo Roy Paci sul palco del Teatro Vittoria Colonna a Vittoria per l’ultimo concerto della stagione musicale “Paralleli Sonori”, con la direzione artistica di Alessandro Nobile. Domenica 27 maggio, alle ore 21.00, il noto trombettista e cantante siracusano incontrerà il jazzista Carmine Ioanna. La tromba e il filicorno di Paci accanto alla fisarmonica di Ioanna per un intenso cammino intorno alle musiche del mondo, un dialogo franco e sincero tra di loro e con il pubblico, in un repertorio di brani originali, cover e ampi tratti di completa improvvisazione a tinte jazz.

Il concerto regalerà un finale di stagione di altissimo livello in uno scambio continuo di emozioni in cui l'ascoltatore viene preso per mano e condotto in questo avventuroso viaggio, alternando gioia e malinconia, impeto e rarefazione: un viaggio di cui non si conosce il percorso, ma soltanto la meta e durante il quale, per lunghi tratti, si respirerà tutti insieme fino a sfociare nel liberatorio abbraccio collettivo. Lo spettacolo è stato proposto dai due artisti a Santa Fiora in Toscana, suscitando stupore e apprezzamento tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori.



“Con questo appuntamento – commenta il direttore artistico Nobile – si chiude la fortunata stagione musicale “Paralleli Sonori”, anche se siamo già a lavoro per la 4^ edizione di “Oltremente 2018”, il festival di jazz contemporaneo. Domenica sarà una serata da non perdere con due straordinari musicisti che delizieranno il pubblico del Teatro Colonna con la loro immensa capacità artistica e interpretativa”.

La stagione “Paralleli sonori” è curata dall’associazione culturale Quattroetrentatre, presieduta da

Claudio Zarba, e dal Comune di Vittoria. Per info e biglietteria agenzia di viaggi “Il Grande Volo” a

Vittoria.