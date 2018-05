Volotea, una nuova rotta Pantelleria-Verona

Pantelleria - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha fissato per il 2 giugno il debutto della nuova rotta Pantelleria-Verona, che farà la gioia dei passeggeri amanti della bellissima città di Romeo e Giulietta. La nuova tratta avrà 1 frequenza settimanale, ogni sabato per un totale di più di 5.800 posti in vendita. Inoltre, dal 26 maggio la compagnia riattiverà i collegamenti estivi verso altre 3 città del Nord Italia: Milano Bergamo (2 frequenze settimanali, ogni sabato e domenica), Torino (1 frequenza settimanale, ogni sabato) e Venezia (2 frequenze settimanali, ogni sabato e domenica), portando così a 4 le destinazioni raggiungibili dall’isola siciliana con la propria flotta.

Le tratte Volotea permettono, da un lato, agli abitanti di Pantelleria di raggiungere facilmente il Nord Italia con voli comodi, diretti e veloci e, dall’altro, di amplificare il flusso di turisti incoming desiderosi di trascorrere una vacanza nella splendida isola siciliana al centro del Mediterraneo.

“La stagione estiva è ormai alle porte e noi siamo davvero felici di tornare a Pantelleria, dando il via alla nuova rotta verso Verona, una città dal forte richiamo turistico – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe –. Da oggi, i passeggeri in partenza dallo scalo pantesco possono organizzare una vacanza alla scoperta della città degli innamorati, apprezzata in tutto il mondo per la sua Arena, i musei, la lirica e le vie dello shopping. Con Verona, salgono a 4 le città della nostra Penisola che si possono comodamente raggiungere - per motivi di business o leisure - a bordo dei nostri aeromobili”.

Con Volotea è possibile decollare da Pantelleria verso 4 destinazioni, tutte domestiche – Verona (novità 2018), Milano Bergamo, Torino e Venezia.



Tutte le rotte da e per Pantelleria sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.