Modica, celebrati i funerali di Saro Gennuso e Olga Diduk. VIDEO

Modica - Sono stati celebrati stamattina, nella chiesa di Sant'Elena a Modica, i funerali di Saro Gennuso e Olga Diduk, uccisi da un'auto in contrada Mista Trebalate, alla periferia di Modica, martedì sera. Le due bare, l'una vicina all'altra: anche in quest'ultimo viaggio Saro e Olga resteranno insieme.

La vicenda ha scosso l'opinione pubblica e in questi giorni gli attestati di stima per Saro, vedovo, pensionato di 69 anni e la nuova compagna Olga 35enne di origine ucraina, sono stati numerosissimi. Commozione e grandissima partecipazine ai funerali di stamani (tanto che le auto sono state parcheggiate nei campi): Saro e Olga erano una coppia stimata e apprezzata da tutti. In particolare Olga, seppur straniera, era riuscita a farsi moltissimi amici in città. La 35enne che li ha travolti con una Ford dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale plurimo.

Il parroco, don Gianluca Fratantonio, ha letto un passo tratto dal Vangelo Secondo Luca, 12,35-40.

"35. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; 36. siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. 37 Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. 38. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! 39 Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 40 Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate".