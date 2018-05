Ragusa - Gentile Ragusanews,

scrivo per segnalare che da oggi, e nel silenzio generale, lo sportello Unicredit ex Banco di Sicilia di Marina di Ragusa ha chiuso. Si tratta di un depauperamento dei servizi nella borgata, che d'estate aumenta in modo esponenziale la popolazione residente. Segnalo che al momento resterà aperto lo sportello bancomat, almeno fino a quando ci sarà il contratto d'affitto del locale.