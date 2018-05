Al teatro di Noto, musica e beneficienza

Noto - Musica e beneficenza lunedì sera al teatro Tina Di Lorenzo di Noto. L’associazione “La Sicilia e i suoi amici in Lombardia” presieduta dal netino Aldo Mirmina ha organizzato in collaborazione con il comune di Noto e la Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo il concerto del mezzo soprano Elena D’Angelo per trascorrere una serata all’insegna della buona musica condita dalla solidarietà. L’ingresso è gratuito ma durante la serata sarà realizzata una raccolta fondi da destinare all’associazione “I Delfini di Lucia”, onlus che da anni si occupa di clownterapia nei reparti degli ospedali siciliani.

«Un’importante iniziativa culturale – dice l’assessore alla Cultura Frankie Terranova – che da una rafforza il nostro legame coi netini e coi siciliani che vivono in Lombardia e dall’altro contribuisce a sostenere la infaticabile e meritoria attività dell’associazione “I Delfini di Lucia”. Cultura, identità e beneficenza stretti insieme in un legame che fa onore alla nostra città».