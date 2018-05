Orchestra del Guastella: primo posto a Rombiolo. FOTO

Chiaramonte Gulfi - L'orchestra musicale dell'istituto comprensivo S.A. Guastella di Chiaramonte Gulfi, formata da 41 alunni delle classi seconde e terze dell'indirizzo musicale, ha partecipato il 24 e 25 maggio al primo concorso musicale nazionale "Armonia musicali di Calabria" tenutosi a Rombiolo, in provincia di Vibo Valenzia.

L'orchestra del Guastella, ancora una volta, si è aggiudicato il primo posto con un punteggio di 96/100. I ragazzi hanno proposto un repertorio molto moderno, suonando un Medley di Michael Jackson, la colonna sonora del film Profondo Rosso e un medley dei blues Brothers. Hanno seguito i ragazzi gli insegnati Mariapaola Marletta per le percussioni, Giuseppe cataldi per il pianoforte, Massimo Piccione per la tromba e Gianluca Conte per la chitarra.

Non è la prima volta che l'indirizzo musicale dell'istituo Guastella di Chiaramonte vince un premio importante: già durante gli scorsi anni hanno dimostrato di essere un fiore all'occhiello per la cittadina iblea. Gli insegnati sono fieri dei loro alunni, così come lo è tutta la città. Il preside, ancora una volta, esprime gratitudine e orgoglio verso ragazzi e professori per il lavoro svolto durante l'intero anche. Quest'anno, inoltre, anche l'amministrazione comunale ha contributo economicamente in supporto alle famiglie.