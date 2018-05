Aprono 8 box del canile di Vittoria: morti due cani, tanti altri feriti

Vittoria - Aprono i box del canile, due cani ammazzati e tantissimi feriti. E' successo stanotte a Vittoria. Ignoti si sono introdotti all'interno del canile municipale gestito dall'associazione "Pensieri Bestiali" e hanno aperto 8 box, praticamente un'intera fila di un settore. I cani, una volta aperte le gabbie, si sono azzuffati fra di loro, anche perchè si tratta di cani tenuti separati proprio perchè incompatibili fra di loro. Ad accorgersi di quanto accaduto, stamani, i volontari e i responsabili che si sono recati a lavoro. Inoltre, sono stati rovistati anche gli uffici e l'armadietto con le medicine.

Sul posto è intervenuta la polizia e la polizia municipale per i rilievi. E' stata prelevata anche l'unica telecamera di videosorveglianza che si trova all'ingresso, nella speranza di incastrare i malfattori.

L'associazione ha sporto denuncia contro ignoti. Al momento, non si eslude nessuna pista circa un possibile movente che possa in qualche modo far luce sul movente di un gesto che non trova giustificazioni.