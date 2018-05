Fuga di gas in via Farini a Vittoria, famiglia evacuata

Vittoria - Una famiglia è stata evacuata ieri sera da via Farini, a Vittoria, a causa di una fuga di gas. L'episodio si è verificato intorno alle 20 di ieri sera, mentre l'intera famiglia era riunita per cena. A causa delle esalazioni del gas, i membri del nucleo familiare sono rimasti leggermente intossicati.

Per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno portato in salvo la famiglia e messo i sigilli alla zona. Per motivi di sicurezza, l'intera strada è stata chiusa al traffico per qualche ora. Tutta la famiglia è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni sono buone, non sono in pericolo di vita.

Foto: Repertorio