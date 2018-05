Saro e Olga: il Gip non convalida l'arresto alla 34enne che li ha investiti

Modica - Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di ragusa, dott. Claudio Maggioni, non ha convalidato l’arresto della donna di 34 anni di Modica che, martedì sera, ha investito e ucciso una coppia di coniugi in contrada Trebalate Mista, zona alla periferia della città. La notizia è stata data ieri sera da Video Regione.

E’ probabile che la strada poco illuminata sia stata la causa dell’incidente. Il giudice, ha quindi deciso di non convalidare l’arresto perché non c’erano i presupposti di legge per l’ordinanza cautelare. La donna, un’ora scarsa dopo l’icndiente, era andata a costituirsi in commissariato. La 34enne è ancora in stato di shock per quello che è successo. Attualmente, pur essendo in stato di libettà, deve comunque rispondere di omicidio stradale plurimo.