Giuseppe Conte ha rinunciato al Governo. Si torna al voto

Roma - Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rinunciato al mandato. Alle 20 di stasera il segretario generale del quirinale Ugo Zampetti ha annunciato che il professore Conte ha rimesso il mandato nelle mani di Sergio Mattarella, il quale ha fatto valere il proprio No secco nei confronti del candidato ministro dell'economia Paolo Savona. A questo punto Mattarella potrebbe formare un governo tecnico di minoranza per andare al voto in ottobre.

"Ringrazio Mattarella, e Di Maio e Salvini per avermi dato fiducia -ha detto Giuseppe Conte-. Ho profuso il massimo sforzo, in un clima di piena collaborazione con i componenti delle forze politiche che mi hanno designato".