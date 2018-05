Un racconto di Scala finisce in una raccolta letteraria

Pozzallo - Sarà pubblicato nella raccolta 2018 del "Concorso letterario Racconti Siciliani", antologia edita da Historica Edizioni, il racconto La Piazza del pozzallese Gianni Scala. La premiazione della seconda edizione del "Concorso letterario Racconti Siciliani" si terrà venerdì 15 giugno alle ore 19 all'Hotel Best Western Ai Cavalieri in Piazza Sant'Oliva 8 a Palermo. In quell'occasione saranno consegnati i diplomi.