Gli sposi sul palco delle Milizie

Scicli - Non sono passati inosservati gli sposi che sabato pomeriggio sono convolati a giuste nozze nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Scicli, trasportati da una carrozza con cavalli in via Mormina Penna. Ma anche altri due giovani innamorati non sono passati inosservati, quando hanno approfittato del palco della festa della Madonna delle Milizie per fare la foto della loro vita: il castello e il colle di San Matteo dietro. La foto è di Barbara Conti.