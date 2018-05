Ha aperto il nuovo Marsa Siclà, firmato Alpitour Voiholtels

Scicli - Ha aperto sabato 26 maggio il nuovo Marsa Siclà di Sampieri, a dieci anni dal varo del villaggio, e a pochi mesi dall'ingresso della struttura turistico ricettiva nel circuito Voihotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour che gestisce e commercializza 17 hotel in giro per il mondo. Per la prossima estate entra nella collezione il nuovo VOI Marsa Siclà Resort a Sampieri di Scicli. L’hotel è stato oggetto di una profonda ristrutturazione che ha donato uno stile raffinato, minimal e moderno agli spazi comuni e a tutte le 154 camere, distribuite in villette. A disposizione degli ospiti, il VOI Thalasso Space & Welleness, l’area fitness, e il ristorante che si serve di ingredienti biologici, prodotti locali e farine a Km0.

Più di 50 le persone occupate, a fronte di una capacità ricettiva di 400 persone al giorno. Eliminati i muretti di delimitazione delle villette, gli spazi comuni sono contrassegnati da un bellissimo e verde prato inglese. Ciascuna struttura prende il nome da una delle essenze arboree siciliana. Ogni camera misura oltre 60 metri quadri, ha una bellissima cabina armadio, un bagno molto grande e interni di gusto. C'è anche un nuovo ristorante, con giardino d'inverno e tetto in vetro. Per quanto riguarda l’intrattenimento serale, il Teatro dispone di 400 posti, con 30 poltronissime poste nell’emiciclo tipico del teatro greco antico: può essere affittato per convention, eventi e spettacoli. Il Mini Club, infine, si prende cura dei piccoli ospiti con attività specifiche per bambini tra 6 e 12 anni.

Tra il primo e due giugno 190 fra tour operator e giornalisti saranno al Marsa Siclà per l'inaugurazione della nuova struttura Alpitour.