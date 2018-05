Cavalli e Carrozze al Castello. Di Donnafugata

Ragusa - Sabato 2 giugno, alle ore 11, presso il Castello di Donnafugata si terrà la manifestazione “Cavalli e Carrozze al Castello”.

L'iniziativa che rientra nell'ambito del programma “Vivi il Castello 2018” è organizzata dall' ENDAS equitazione e dal coordinamento regionale Sicilia dell'Endas e gode del patrocinio del Comune di Ragusa.



Il programma della giornata prevede alle ore 8 il ritrovo degli equipaggi degli iscritti presso il Casato Licitra da cui partirà alla volta del Castello di Donnafugata la carovana. Presso l'antico maniero di proprietà comunale le carrozze che partecipano al “Concorso di attacchi e tradizioni” sfileranno all'interno del parco.

Dopo la pausa per il pranzo prevista al Casato Licitra, alle ore 16 prenderà il via il “Concorso di sportattacchi prova di abilità”. Alle ore 19 infine, in Contrada Bocampello S.P. 13 Km 10,800, si avrà la premiazione della prima tappa regionale de “Trofeo Sicilia Attacchi”.