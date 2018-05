Modica, si è conclusa ieri la Fam-Mac

Modica - Conclusa ieri sera al foro boario di Modica la seconda sessione specialistica Fam-Mac - Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea promossa dalla Camera di Commercio del Sud Est e dal Comune di Modica, con la sinergia del Consorzio Provinciale Allevatori, con il contributo della Regione e la collaborazione dell’Aia e dell’Anacli oltre che di importanti sponsor privati. Una grande vetrina di qualità e dell’eccellenza per la zootecnica del Sud Est siciliano, con un focus soprattutto sul settore avicolo, che a Modica vede un intero polo tra i più importanti d’Italia, ed ancora agroalimentare e meccanizzazione.

Insomma una manifestazione che continua a crescere e che ha trovato il gradimento da parte del pubblico oltre che naturalmente di numerosissimi addetti ed esperti del settore. Dopo lo spettacolo di musiche dal Sud con taranta e tarantella e l’esibizione del gruppo “I Perciazzucca”, che ha caratterizzato il sabato sera in fiera, ieri si è svolta la giornata conclusiva con le ultime esposizioni e soprattutto con la fase di premiazione dei migliori capi bovini delle varie aziende zootecniche presenti. Per grandi e piccini c’è stata anche la possibilità di partecipare alle varie manifestazioni culturali e folkloristiche, con la presenza dei carretti siciliani oltre che alle deliziose degustazioni gratuite di pollo e uova all’interno del Villaggio Avicolo, offerte dalle aziende Avimecc e Avicola Mediterranea. Tanti i premi assegnati.

Per la razza Modicana campione assoluto tori per l’azienda Francesco e Luciano Bocchieri, che prende anche il trofeo per la campionessa assoluta vacche, campione riserva tori all’azienda Giovanni Floridia che porta a casa il trofeo anche per campionessa assoluta manze e campionessa riserva manze e per la riserva vacche all’azienda Francesco Bocchieri. Per la razza Charolaise il campione assoluto junior e campionessa assoluta junior va all’azienda Maria Blandino, il campione assoluto senior all’azienda Giorgio Buffa, la campionessa assoluta senior all’azienda Giovacchino Agosta. Assegnati anche i premi miglior allevamento di razza Charolaise, il primo posto all’azienda Maria Blandino, secondo posto a Gioacchino Agosta e terzo posto a Giorgio buffa.

Per la razza Limousine il trofeo per il campione assoluto junior va all’azienda Carlo Biancardi, il campione assoluto senior a Adriano e Umberto Borgioli, il titolo campionessa assoluta junior a Luigi Pasqualetti e campionessa assoluta senior a Leonardi Sabatti. Premio miglior allevamento all’azienda Angelo Di Rosa e a seguire, a pari merito, ad Antonio Dipasquale e Silvana Blandino. Per la razza Pezzata Rossa, premio campionessa assoluta manze per l’azienda Rita Guastella, campionessa riserva manze per Salvatore Giunta, campionessa assoluta vacche e campionessa riserva vacche all’azienda Francesco Bocchieri. Per la razza Frisona Italiana riconoscimento per l’azienda Matteo Spadaro mentre per la razza Asino Ragusano riconoscimenti per l’azienda Leggio di Maria Grazia Tumino. Altre informazioni sul sito www.fam-mac-it mentre foto e video sono sulla pagina social.