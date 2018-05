Madre e figlio morti, con auto giù da un viadotto, nell'agrigentino

Santo Stefano di Quisquina - Gravissimo incidente stradale questa mattina a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. A perdere la vita una donna, impegata di 32 anni e il figlio di 4 anni. Entrambi, si trovavano a bordo di una Fiat Punto sulla quale c’era anche un’altra bambina di 7 anni che è rimasta gravemente ferita, è precipitata da un viadotto in contrada Leone, tra Santo Stefano e Lercara Friddi. Per madre e figlio non c'è stato nulla da fare: i corpi sono stati estratti dalle lamiere già privi di vita.

A restare viva, invece, l'altra bimba, trasportata in emergenza all'ospedale di Palermo, tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono fravissime. Sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Sconosciute le cause che hanno portato l'auto a cadere dal viadotto.

Foto: repertorio