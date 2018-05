Digital Travel Sicily, a Noto, il 12 giugno

Noto - Nella splendida cornice della ex chiesa di Santa Caterina a Noto, in via fratelli Ragusa, si terrà giorno 12 giugno, dalle ore 9:30, mezza giornata di formazione gratuita sul Web Marketing Turistico. L’evento è patrocinato dal comune di Noto.

La formazione si focalizzerà su tre macro argomenti:

• Promozione della Destinazione

• SEO per strutture ricettive

• Instagram e promozione social dell'attività

Per partecipare bisogna iscriversi gratuitamente su http://www.digitaltravelsicily.it

Il modello che sarà analizzato sarà quello della città di Noto, definita “il giardino di pietra”, che negli ultimi anni è diventata una vera e propria destinazione turistica.

Tanti i fattori di successo: dal tardo barocco protetto dall’ Unesco, alle scenografie architettoniche e naturali utilizzate dalla moda e dal cinema, all’enogastronomia di qualità, alle spiagge incontaminate di Vendicari, Eloro, Marianelli, a manifestazioni di respiro internazionale come l’Infiorata, al successo del borgo marinaro di Marzamemi. Un effetto traino che coinvolge le province di Ragusa e Siracusa.

Il 12 giugno racconteremo quello che è stato fatto e quello che ancora c’è da fare per una vera promozione digitale della destinazione e delle strutture ricettive del Val di Noto.