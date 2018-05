Jerzy Kay & Andrea Cunta Ft. Giuliana Cascone: il 31 maggio esce Dead

Ragusa - Lo avevamo annunciato qualche settimana fa e avevamo avuto anche la fortuna di ascoltarlo in anteprima. Ora, c'è una data di uscita ufficiale, il 31 maggio. Esce "Dead" il primo singolo nato da un progetto musicale frutto della collaborazione fra Jerzy Kay & Andrea Cunta, due giovanissimi Dj e produttori musicali di Ragusa e la talentuosa cantante chiaramontana Giuliana Cascone. A dispetto di quanto possa far pensare il titolo del singolo, Dead non è un pezzo macabro.

Al contrario: è un brano che racconta la rinascita di una persona, intesa come metafora del cambiamento. Dead è un singolo che si rifà all’Hip Hop e alla musica Trap, con sonorità vicine più alla musica americana che a quella europea-inglese: niente provincialismi, niente stereotipi, niente “belcanto”, niente accordi ruffiani. Il video è stato girato in alcune location in provincia di Ragusa ed è opera del videomaker Matteo Guccione.

Non ci resta che attendere il 31 maggio.