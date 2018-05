Luigi Di Maio a Marina di Ragusa il 3 giugno

Ragusa - “Luigi Di Maio sarà a Marina di Ragusa domenica 3 giugno alle 11, in piazza Torre. Inizialmente la tappa ragusana del tour #AlziamoLaTesta era stata fissata per sabato pomeriggio, ma com'è noto, per quella data, a Roma è prevista una grande manifestazione per dire insieme che #IlMioVotoConta.

Sono grato a Luigi Di Maio per aver voluto confermare la sua presenza a Ragusa, a sostegno dell'impegno del Movimento 5 stelle di Ragusa che vuole continuare l'azione di cambiamento avviata in città da cinque anni. Saranno presenti tanti parlamentari del M5S e il sindaco Federico Piccitto. Sarà una mattinata di festa, per incontrarci e condividere con la città, ancora una volta, idee e programmi per una Ragusa che va avanti”.