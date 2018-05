Governo Cottarelli, un siciliano in pole per il Ministero dell'Interno

Roma - C'è un siciliano in pole position come nuovo Ministro dell'Interno nel Governo Cottarelli, che oggi prenderà il via. E'

Francesco Paolo Tronca (Palermo, 31 agosto 1952), prefetto italiano, già Commissario straordinario di Roma Capitale dal 1º novembre 2015 al 22 giugno 2016, membro del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana dal 3 agosto 2017.