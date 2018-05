Il miglior vino bio del 2018 viene da Campobello di Licata

Campobello Di Licata - Resi noti i risultati del Concours Mondial de Bruxelles 2018, che si è tenuto a Pechino dal 10 al 13 maggio il Maria Costanza Rosso riserva 2013 è il Vino Biologico Rivelazione 2018



Oltre 9.180 i vini, provenienti da 50 paesi, che si sono affrontati per ottenere un riconoscimento, considerato fra i più prestigiosi del panorama enologico internazionale.



Erano 330 i giudici, in rappresentanza di 50 paesi, che hanno degustato alla cieca e valutato i vini in concorso.



La giuria internazionale ha attribuito medaglie d’argento, d’oro e grandi medaglie d’oro a vini provenienti dai quattro angoli del mondo.



Oltre a questi, come ogni anno, la giuria ha assegnato i premi rivelazione. Sei premi assegnati ad altrettanti vini: uno per ciascuna categoria (spumante, bianco, rosso, rosé, fortificato).



La Sicilia grazie all’Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata (Agrigento) si aggiudica il Premio Rivelazione internazionale 2018 per la categoria vino biologico.



I vini che si aggiudicano tale titolo vengono considerati i Campioni del Mondo. Ed è il secondo anno consecutivo che l’Azienda Milazzo può vantare questo titolo.



Lo scorso anno si era aggiudicato il Premio Rivelazione Vino Rosso 2017 grazie al Terre della Baronia.



“Per il secondo anno consecutivo, un nostro vino si può fregiare del titolo di Campione del mondo: La Sicilia in testa, sempre di più” Così sui social network l’Azienda Agricola G. Milazzo condivide con gli appassionati di grandi vini l’orgoglio per aver portato, per il secondo anno consecutivo, un vino siciliano sulla vetta del mondo.



Un risultato che si aggiunge ad un già ricchissimo palmares del Maria Costanza rosso che ha ottenuto i più importanti riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi enologici internazionali.



“Dopo i risultati straordinari del Challenge International du Vin, e del Concorso Enologico del Vinitaly, dove siamo risultati l’azienda più premiata; anche al Concorso Mondiale del Vino di Bruxelles abbiamo fatto il pieno di riconoscimenti, posizionandoci al vertice della classifica portando ancora una volta la SICILIA IN TESTA”.



Con tre Gran Medaglie d’Oro l’Azienda Agricola G. Milazzo è, infatti, l’azienda italiana più premiata con il riconoscimento più prestigioso. Primato che aveva già ottenuto nel concorso enologico internazionale del Vinitaly dove ben 8 vini avevano ottenuto il riconoscimento di 5StarWines.



Il Maria Costanza è una delle referenze più conosciute ed apprezzate anche dai consumatori, è uno dei prodotti più rappresentativi dello scrupoloso lavoro di ricerca realizzato dall’Azienda Agricola G. Milazzo sui vitigni autoctoni, al fine di valorizzarne le peculiarità autentiche.



Un lavoro di ricerca ed evoluzione che ha riguardato in particolare il Nero d’Avola: il risultato, apprezzato internazionalmente, è un sapiente connubio tra adattamento al terroir e tecnica di vinificazione che rende il Maria Costanza Rosso un prodotto di grande successo.



Già nel 2014 il Maria Costanza rosso ottenne il Prix Special al Councours Les Citadelles du Vin e da allora ha ricevuto numerosi riconoscimenti.



Le altre medaglie gran medaglie d’oro assegnate all’Azienda Agricola G. Milazzo sono andate ai due gran cru della cantina di Campobello di Licata: il Duca di Montalbo e il Selezione di Famiglia.



Inoltre, il Selezione di Famiglia con le annate 2008 e 2010 si è aggiudicato altre due medaglie d’oro e il Maria Costanza ha ottenuto una medaglia d’oro con l’annata 2014. Infine, altre 6 referenze hanno ottenuto una medaglia d’argento.