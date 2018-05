Roy Paci e Carmine Ioanna chiudono la stagione Paralleli Sonori

Vittoria - Il bellissimo concerto di due grandi artisti, Roy Paci e Carmine Ioanna, ha chiuso domenica sera la stagione musicale “Paralleli Sonori” del Teatro Vittoria Colonna a Vittoria. Applauditissimi i due protagonisti di quest’ultimo appuntamento che hanno fatto vibrare l’aria di note intense e coinvolgente. Un cammino musicale ed emozionale in compagnia della tromba di paci e della fisarmonica di Ioanna molto apprezzato dal pubblico presente che si è lasciato condurre in un incontro di boxe acustico, suscitando sentimenti spesso opposti, ma facce di un’unica medaglia, la grandiosità emotiva dell’essere umano.



Una chiusura davvero eccellente dunque per la fortunata stagione diretta da Alessandro Nobile e curata dall’associazione culturale Quattroetrentatre, presieduta da Claudio Zarba, e dal Comune di Vittoria, che ha ospitato spettacoli fra loro spesso molto diversi, dalla musica sinfonica, alla taranta, dalla canzone d’autore al folk americano rivisitato allo spettacolo di pupi e marionette di cartapesta “Apotropaica” che ha aperto le porte del teatro anche ai bambini e ragazzi.

“Siamo davvero entusiasti dell’ottimo riscontro che abbiamo ricevuto in questi mesi dal pubblico proveniente non solo da Vittoria, ma anche da tutta la provincia e oltre. La stagione ha regalato appuntamenti di prestigio con artisti di fama nazionale e internazionale, attribuendo al nostro teatro e a tutta la città un ruolo di primo piano nell’offerta culturale del 2018. Un successo che ci dà la giusta carica per metterci al lavoro per la 4^ edizione di “Oltremente 2018”, il festival di jazz contemporaneo”.

La stagione musicale “Paralleli Sonori” ha goduto del supporto di sponsor privati.