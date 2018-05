Ragusa, appaltati lavori per la messa in sicurezza di piazza e vie

Ragusa - Approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al mantenimento della sicurezza di vie e piazze. Con determina dirigenziale del Settore Appalti e contratti n. 84 del 25 maggio scorso è stata infatti dichiarata aggiudicataria di detto intervento la ditta Aprile Salvatore & C s.n.c. di Ragusa in avvalimento con l'impresa BPA Energia S.r.l. di Sassari per il prezzo di € 247.967,58 oltre IVA al netto del ribasso del 34,9230% sul prezzo a base di gara di € 375.000,00 oltre IVA.



“L'appalto – dichiara il sindaco Federico Piccitto – consentirà di

ripavimentare diverse strade della città ed anche di Marina di Ragusa. Questo primo

step di interventi riguarderà anche le arterie cittadine che sono state interessate ai

lavori di rifacimento della rete acquedottistica a partire da viale dei Platani.”.